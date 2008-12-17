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Spor

Transferin gözdesi Lincoln

Son haftalarda sergilediği futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Lincoln, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı.

17 Aralık 2008 02:00


Son haftalarda hem ligde hem de UEFA’da sergilediği futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Lincoln, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Ali Sami Yen’deki Metalist Kharkiv maçında Brezilyalı oyuncuyu izlemeye gelen Lokomotif Moskova’nın sahibi Lipatov, başkanı Naumov ve teknik direktörü Rahimov, Galatasaray’ın elde ettiği yenilgiye rağmen Sambacı’ya hayran kalmıştı. Rus kulübünün yetkileri o günden sonra İstanbul’a daha sık aralıklarla gelir oldu.

Yönetim 10’u bırakmıyor

Ruslar'ın, Lincoln’ü izlemenin yanı sıra tecrübeli futbolcunun menaceriyle de temas kurduğu öğrenilirken, Rusya’da transfer sezonunun Mart ayına kadar sürmesi sebebiyle aceleci davranmadıkları belirlendi.

Galatasaray Yönetimi ise şu an için Lincoln’ü bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Ortaya koyduğu performansla değerini sürekli artıran, Sarı-Kırmızılı ekipte kaptanlığa kadar yükselen Sambacı’nın da transfer konusunda bir yorum yapmadığı bildirildi.

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