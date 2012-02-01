-Transferin ''en hızlısı'' Kardemir Karabükspor oldu ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Futbolda ara transfer dönemi sona ererken, Kardemir Karabükspor, 11 yeni futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren takım oldu. Kadrosuna kattığı isimlerle ligin 2. yarısına iddialı bir şekilde giren Kardemir Karabükspor, ayrıca takımdan gönderdiği 12 isimle, bu alanda da ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ın hiç transfer yapmadığı ara transfer döneminde, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2'şer futbolcuyu bünyesine dahil etti. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Özgür Çek ve Fransa'nın Lille takımından Mousa Sow ile anlaşma sağlarken, Galatasaray, Manisaspor'dan Yiğit İsmail Gökoğlan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Kardemir Karabükspor'da kiralık oynayan Mehmet Battal'ı da yeniden kadrosuna dahil etti. Trabzonspor ise ara transfer döneminde 2 futbolcuyu bünyesine kattı. Bordo-mavililer, Gaziantepspor'dan Olcan Adın ve son olarak Bucaspor forması giyen Jebrin ile ligin 2. yarısı öncesinde sözleşme imzaladı. Ligde zor günler yaşayan ve transfer yasağı bulunan Ankaragücü'nde, altyapısından yetişen ve sene başında Yozgatspor'a kiralanan Veli Torun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'a kiralanan Serkan Şirin ve İnegölspor'a kiralanan Kaan Kanak, kulüp yönetimleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiler ve başkent ekibine geri döndüler. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan maddi kriz sonrası alacaklarını alamayan oyunculardan Özgür Çek (Fenerbahçe), Turgut Doğan Şahin, Özden Öngün (Gaziantepspor), Murat Duruer (Gençlerbirliği), Jan Rajnoch (Sivasspor), Hürriyet Güçer, Ediz Bahtiyaroğlu (Eskişehirspor), Güven Varol, Kağan Söylemezgiller, Uğur Uçar, Ergin Keleş (Kardemir Karabükspor), Bora Körk (Kardemir Karabükspor), Umut Sözen (Kayserispor) ve Serdar Özkan (Samsunspor) takımdan ayrıldı.