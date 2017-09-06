Transfere rekor harcamalar yapan PSG, UEFA'nın merceği altında

Katalan devi Barcelona'dan 222 milyon Euro'luk rekor bedel karşılığında Neymar'ı transfer ederek dikkatleri üzerine çeken PSG'nin Kylian Mbappe'yi Monaco'dan 180 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralaması, UEFA'nın PSG'ye Finansal Fair Play çerçevesinde soruşturma açmasına neden oldu.

UEFA'nın soruşturma açmasını "sürpriz" olarak nitelendiren kulüp, soruşturmayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen PSG'ye karşı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yaptıkları lobilerin neticesi olduğu görüşünü savundu.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri, yaz transfer döneminde bir önceki yıla göre dört kattan daha fazla harcama yaparak rekor kırdı.

Fransız kulüplerin kasasından

697 milyon Euro çıktı

Transfere geçen yıl 160 milyon Euro bütçe ayıran Fransız ekipleri, bu yıl uluslararası transfer piyasasının en hızlı takımları arasında yer aldı. 31 Ağustos'ta sona eren transfer döneminde kulüplerin kasasından yaklaşık 697 milyon Euro çıktı.

Fransız ekipleri transfere 2013 yılında 340, 2014 yılında 189, 2015 yılında 280 milyon Euro harcamıştı.

PSG, 'bonkör takımlar' arasında ilk sırada

Transferde bu yıl en çok para harcayan kulüpler sıralamasında ise 235 milyon Euro Paris Saint Germain ilk sırada yer aldı. Başkent ekibini, 98,3 milyon Euro'yla Monaco, 70,4 milyon Euro'yla Lille, 58,4 milyon Euro'yla Olympique Marsilya, 50,5 milyon Euro'yla da Olympique Lyon takımları izledi.

Kulüplerin Fransa'da ve ülke dışına transfer ettikleri futbolculardan elde ettikleri gelir ise yaklaşık iki katına çıkarak 619 milyon Euro oldu. Yurt dışına futbolcu transferinde de 456 milyon Euro'luk satışla rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 288 milyon Euro'da kalmıştı.

Ülke dışına en pahalı transferleri gerçekleştiren kulüpler Monaco (176,9 milyon Euro), Olympique Lyon (119,1), PSG (66,2), Nice (23,6) ve Bordeaux (23,1) oldu.

Paris Saint Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ı İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer ederek, dünya rekoru kırdı. (TRT Spor)