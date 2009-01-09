Transfere Maldonado engeli



Ara transferde Gökhan Emreciksin ve Abdülkadir Kayalı'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı transferinde Maldonado engeline takıldı. Şilili futbolcu, Ankaragücü'ne kiralık gitmek istemeyince, sarı-lacivertli kulüpte yabancı transferi askıya alındı.



5 Ocakta başlayan ara transferde, Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin ve Abdülkadir Kayalı'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı transferinde sıkıntıya girdi.



Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçtiğimiz hafta boyunca, yabancı kontenjanını boşaltmak için Maldonado ile pazarlık yaptıkları, ancak olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi.



Şilili futbolcunun menajeri olan Juan Figer'in yardımcısı ile geçtiğimiz hafta pazarlık masasına oturan sarı-lacivertli yöneticiler, iki ayrı şartla masaya oturmalarına rağmen, görüşmelerden sonuç alamadılar.



Turkcell Süper Lig’den iki talibi olan ve Ankaragücü Kulübü’nün ısrarla istediği Maldonado'nun, başkent ekibine gitmek için Fenerbahçe'deki alacağını şart koştuğu, bu yüzden bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.



31 Mayıs 2009'da sözleşmesi sona erecek olan Maldonado'nun sözleşmesini fesh etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Şilili futbolcunun, "Kontratımda yazan tüm şartların yerine getirilmesini istiyorum. Yıllık ücretimi peşin alırım" ifadesi üzerine, masadan kalkmak zorunda kaldı.



Maldonado gitmek istemeyince, Fenerbahçe'nin yabancı transferi de şimdilik askıya alındı.



Öte yandan savunma oyuncusu Yasin Çakmak'ın Turkcell Süper Lig’de bir takımla anlaştığı ve hafta sonu Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

