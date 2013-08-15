Transfere hızlı başladı

Bursaspor'da Yönetim ve Daum vakit kaybetmeden takıma yapılacak takviyeler konusunda değerlendirmesini yapmaya başladı.Takımdaki eksikleri tespit etmeye başlayan Daum'un ilk olarak ön liberoya takviye isterken listede bulunan isimlerle temasların hızlandırıldığı belirtildi. Ön libero mevkii için yeşil beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ABD'li futbolcu Maurice Edu ve Bundesliga'dan bir ismin gündemde olduğu ifade edildi. Daum'un yönetimden transfer için bütçe istediği de öğrenildi.

Colin Kazım'da ısrarlı

Yeni sezon öncesi orta sahanın sağına da bir takviye yapmayı planlayan ve Gençlerbirliği'nden Hurşut Meriç'i Çaykur Rizespor'a kaptıran, Galatasaray'dan Aydın Yılmaz'la da kendisinin gelmek istememesi üzerine anlaşmaya varamayan Bursaspor, bu bölge için Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Colin Kazım'ı gündemine aldı. Yeşil beyazlılar Daum'un da kadrosunda görmek istediği Colin Kazım'ın menajeri ve sarı kırmızılı yönetimle görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi. Kazım'ın transferinin birkaç güne kadar sonuçlanması bekleniyor.

Semih bekletiliyor

Bursaspor'da gündeme gelen Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk ile görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi. Daum'un Semih ile ilgili son kararını vereceği ve bu kararın ardından görüşmelere yeniden başlanacağı belirtildi. Konuyla ilgili DHA (Doğan Haber Ajansı) muhabirinin sorularını yanıtlayan Semih Şentürk'ün menajeri Ahmet Bulut, "Şu an Semih konusunda hiçbir yeni gelişme yok" dedi.