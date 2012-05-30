Transfere grev engeli

Gençlerbirliği'nin transfer görüşmesi THY'nin iş yavaşlatma eylemine takıldı. Görüşme için Ankara'ya çağrılan Jemaa adlı oyuncunun, eylem nedeniyle Ankara'ya ulaşamadığı bildirildi.

Başkent ekibi yetkilileri, Fransız ekibi Brest'te oynayan Tunuslu oyuncu Issam Jemaa'yı dün Ankara'ya çağırdı.

Fransa'dan, İstanbul'a gelen 28 yaşındaki santrfor, THY'deki gelişmeler nedeniyle Ankara'ya ulaşamadı.

Futbolcunun başkente gelememesi nedeniyle genel menajer Cem Onuk, kendisini telefonla arayarak, transferlerle ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Jemaa'nın bir gün sonra İstanbul'da sabah saat 11.00'daki uçağı nedeniyle görüşme tamamlanmadan sona erdi.

Onuk, yaptığı açıklamada, Tunuslu oyuncuyu dün akşam Ankara'ya beklediklerini ancak gelemediğini belirterek, ''Jemaa dün Ankara'ya gelecek ve bizimle görüşecekti. İstanbul'a kadar geldi ancak Ankara'ya bir türlü ulaşamadı. Bir süre sonra ben İstanbul'a arabamla gitmek istedim ancak bir gün sonraki uçağı nedeniyle vazgeçtim. THY'deki iş yavaşlatma eylemi nedeniyle gelemediğini düşünüyoruz'' dedi.

Cem Onuk, İstanbul'da transferle ilgili kısa bir görüşme yaptıklarını anlatarak, ''Kendisiyle Tunus'taki milli maçın ardından görüşmeyi uygun gördük. 1 Haziran Cuma günü Tunus'a gideceğim. 2 Haziran Cumartesi günü oynanacak milli maçtan sonra görüşüp, transferin durumuyla ilgili net bilgi verebilirim'' dedi.