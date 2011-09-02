-Transfere en fazla parayı Aatletico Madrid harcadı MADRİD (A.A) - 02.09.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2011-2012 sezonu için transfere en fazla parayı, Arda Turan'ı da kadrosuna katan Atletico Madrid kulübü harcadı. La Liga'da normalde en pahalı transferler Real Madrid ya da Barcelona kulüplerinden gelse de bu sezon Atletico Madrid Kulübü öne geçti. Transfer ettiği 10 futbolcu için toplamda 67 milyon avro harcayan Atletico'da en pahalı transfer, 40 milyon avroya Porto'dan aldığı Kolombiyalı futbolcu Falcao oldu. Kırmızı- beyazlıların Falcao'dan sonraki en pahalı transferi ise 12 milyon avroya Galatasaray'dan aldığı milli futbolcu Arda Turan olarak gözüktü. Atletico, Chelsea'den kaleci Courtois, Sporting Braga'dan Pizzi, Wolfsburg'dan Diego gibi önemli futbolcuları ise kiralık olarak kadrosuna aldı. La Liga'da Atletico'dan sonra transfere en fazla parayı Barcelona (63,5 milyon avro) harcarken, onu Malaga (57,5 milyon avro) ve Real Madrid (55 milyon avro) izledi.