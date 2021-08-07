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Spor

Transfer yasağı kalktı; Ankaragücü, anlaşmaya varılan 20 isim için imza töreni düzenlendi

07 Ağustos 2021 18:12

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından 20 futbolcuyu transfer etti.

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