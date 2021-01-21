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Spor

Transfer yasağı kalkan Ankaragücü dört transfer birden açıkladı

21 Ocak 2021 15:52

Süper Lig ekibi Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından dört transfer birden açıkladı. Başkent ekibi, Senegalli forvet Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalarken orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan törene Başkanımız Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlumuz Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Atılan imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert “Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig’in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz.” dedi

 

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