

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, mevcut kadrodan memnun olduğunu ve yeni transfer istemediğini belirtti.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, yeni transfer istemediğini söyledi.



Galatasaray'ın bu akşam yaptığı antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Michael Skibbe, transferle ilgili bir soruya, ''Yeni bir transfer istemiyorum. Daha önce söylemiştim, mevcut kadromuzdan memnunum. Mevcut kadroyla devam edeceğiz'' dedi.



Alman teknik adam, ligin ilk yarısında gösterdikleri performansla, kadrolarının yeterli olabileceğini gösterdiklerini ifade ederek, ''Şimdi sakatlarımız Kewell, Emre Güngör ve diğerleri takıma döndüklerinde, herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Transferin kapandığını söyleyebiliriz. Zaten başkanımız da bir basın toplantısında, özellikle maddi konularla ilgili size bilgiler verdi. O açıdan da zaten kendi oyuncularımızı memnun edip oynamalarını sağlamak için, bu konuları kapattık'' diye konuştu.



Skibbe, ''Takımdan gidecek oyuncu olabilir mi?'' sorusuna, ''Mümkün olabilir. Genç ve çok fazla fırsat veremediğimiz oyuncular arasından, oynamaları için, gidebilecekleri bir takım olursa, olabilir'' karşılığını verdi.



ARA, OYUNCULARA İYİ GELDİ



Skibbe, ligin devre arasında verdikleri 10 günlük iznin futbolculara iyi geldiğini söyledi.



Alman teknik adam, şu an yaptıkları çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek, ''Sürekli yağmur yağması ve ağır saha koşulları daha iyi çalışmamızı engelliyor. Her şeyden önce, oyuncularımızın kondisyon olarak iyi durumda geldiklerini gördüm. Bu aranın onlara iyi geldiğini düşünüyorum, çünkü çok yoğun bir dönemi arkamızda bıraktık. Bu 10 günlük izin hem fiziksel, hem zihinsel olarak oyuncularımıza çok iyi geldi'' dedi.

