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Spor

TRANSFER HABERLERİNDE GALATASARAY BAŞI ÇEKİYOR İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 14:58

-TRANSFER HABERLERİNDE GALATASARAY BAŞI ÇEKİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Temmuz ayında medyada en çok transfer haberi yapılan kulüp Galatasaray oldu. Medya Takip Ajansı Interpress'in yaptığı araştırmada, geçtiğimiz ay yazılı basında Türkiye futbol liglerinde yer alan takımların yaptığı transferler hakkında toplam 21 bin 224 haber yayınlandığı saptandı. Medya Takip Ajansı Interpress'in ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile dergiyi tek tek incelendiği raporda, geçen bir aylık sürede Galatasaray Futbol Takımı 2 bin 686 transfer haberinde yer alarak birinciliği elde etti. Beşiktaş Futbol Takımı, Temmuz ayı boyunca yayınlanan 2 bin 413 haberle ikinci, Trabzonspor hakkında çıkan 2 bin 166 haberle üçüncü oldu.  Ligi şampiyon bitiren Fenerbahçe Futbol Takımı ise toplam 2 bin 23 haberle dördüncü sırada yer alırken, Bursaspor bin 567 haberle beşinci sıraya yerleşti. Kayserispor bin 106 haberle, Eskişehirspor da bin 14 haberle bu takımları izledi.

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