Transfer döneminde sona yaklaşılıyor; işte Galatasaray'a gelenler ve gidenler

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken 4 büyük kulübün transfer harcamaları dikkat çekti. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Galatasaray 1 milyon 50 bin Euro kâr etti.

Sarı kırmızılı ekibin bu sezon şu ana kadar yaptığı en pahalı transfer Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya katılan Emre Akbaba oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Nagatomo için de İnter'e 2.5 milyon Euro verdi. Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru için de İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak 800 bin Euro ödendi. Kadroya kiralık olarak katılan bir başka isim olan Badou N'Diaye için ise ödenen bedel 750 bin Euro oldu.

Galatasaray kadrodan oyunculardan ise toplamda 9 milyon 150 bin Euro gelir elde etti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis'i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e gönderen Sarı kırmızılılar, bu transferden 6 milyon Euro gelir elde ederken, Belçika'nın Standart Liege takımına giden Cavanda'dan 2.4 milyon Euro kazandı. Fransa'nın Strasbourg ekibine giden Lionel Carole için kasaya giren para ise 250 bin Euro oldu.

Sarı kırmızılı ekip kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplamda 8 milyon 100 bin Euro öderken, giden futbolculardan ise 9 milyon 150 bin Euro kasasına soktu. Bu transferlerden sonra Galatasaray'ın kasası 1 milyon 50 bin Euro kâra geçti.

Gelenler

Emre Akbaba: 4 milyon Euro

Nagatomo: 2,5 milyon Euro

Henry Onyekuru: 800 bin Euro (Kiralık)

N'diaye: 750 bin Euro+ (250 bin Euro Bonus)

Muğdat Çelik: Bedelsiz

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