Transfer döneminde sona yaklaşılıyor; işte Beşiktaş'ta gelenler ve gidenler

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken 4 büyük kulübün transfer harcamaları dikkat çekti. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Beşiktaş, transfer 11 milyon 250 bin Euro kâr etti.

Beşiktaş, şu ana kadar yaptığı transferlerde genellikle serbest statüdeki oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlı ekip, Dorukhan Toköz, Bayern Leverkusen U19 takımından Güven Yalçın, Şilili stoper Enzo Roco'yu bonservis bedeli ödemeden takıma dahil ederken, Osmanlıspor'dan Mehmet Umut Nayir'e 250 bin Euro, Liverpool'dan iki yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius'a 2.5 milyon Euro ödendi.



Takımdan ayrılan isimlerden, Çin'e transfer olan Dusko Tosic'ten 4.5 milyon Euro, İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'den 6 milyon Euro, Matej Mitrovic'ten ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.



Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kâra geçti.

Gelenler

Loris Karius : 2.5 milyon Euro (2 yıl kiralık)

Mehmet Umut Nayır: 250 bin Euro.

Dorukhan Toköz: Bedelsiz

Güven Yalçın: Bedelsiz

Enzo Roco: Bedelsiz

Gidenler