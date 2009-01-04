Transfer dönemi başladı

Futbolda 2008-2009 sezonunun ''ikinci transfer ve tescil dönemi'' bugün başlayacak.



İkinci transfer dönemi 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Bu dönemde transfer gerçekleştiren futbolcular, Fortis Türkiye Kupası'nın ocak ayında gerçekleştirilecek grup maçlarında yeni kulüplerinde oynayabilecek, ayrıca Turkcell Süper Lig'in 17'nci haftasında da yeni kulübünün formasını

giyebilecek.



Bu arada Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de transfer gerçekleştiren futbolcular da liglerinin ikinci yarısında yeni kulüplerinde oynama hakkını elde edecek.

