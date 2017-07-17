'Transfer canavarı' Milan'dan golcü atağı!

Geçen sezon Çinli bir konsorsiyuma satılan İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Milan, 6 sezondur Juventus'un domine ettiği ligi bu sezon çok istediğini transferleriyle belli ediyor. Çinli konsorsiyuma satılmasının ardından bu sezon transfer yapması beklenen ekip, beklentilerin de üstüne çıkarak transfere şimdiden 190 milyon Euro'ya yakın para harcadı.

İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlıların şimdiki hedefi Real Madrid forması giyen Alvaro Morata. İtalyan ekip, İspanyol golcü için 80 milyon Euro'luk bir teklifle Madrid'in kapısını çalacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nu Alman ekip Bayer Leverkusen'den 22 milyon Euro'ya kadrosuna katan Milan'ın gündemi sarsan son transferi, Juventus savunmasının Chiellini ile birlikte belkemiğini oluşturan Leonardo Bonucci oldu. 30 yaşındaki stoperin bonservisi için Milan, siyah-beyazlı ekibe 42 milyon Euro ödedi.

Milan'ın şimdiye kadar transfere harcadığı bonservis bedelleri şöyle:

- Andre Silva 38 milyon Euro

- Andrea Conti 25 milyon Euro

- Mussachio 18 milyon Euro

- Biglia 17 milyon Euro

- Kessie (kiralık) 8 milyon Euro

- Antonio Donnarumma (Gianluigi Donnarumma'nın ağabeyi) 1.5 milyon Euro