-TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve bazı yönetim kurulu üyeleri, transfer görüşmelerinde bulunmak için gittikleri İspanya'dan döndü. Madrid'den özel uçakla gelen sarı-kırmızılı yöneticiler gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan klüp Başkanı Aysal, Atletico Madridli futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Tomas Ujfalusi'nin transferi konusunda çok olumlu bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, ''Bu normal ve standart bir transfer çalışması. Bu kadar kolay sonuçlanacak bir durum yok. Çalışmalar devam ediyor. Bunun standart işleri var, kontratları gibi. Bunlar da zaman alacak işler'' diye konuştu. Forlan, Reyes ve Ujfalusi için transfer çalışması yaptıklarını belirten Aysal, önce kulüple daha sonra da oyuncular ile görüştüklerini ve birkaç gün daha çalışmaları gerektiğini söyledi. Galatasaray'da oynamak için bütün oyuncuların istekli olduğunu belirten Aysal, kendilerinin, aracıların ve kulüplerin menfaatlerini bir noktada birleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Yıldız oyuncuların toplam maliyeti konusunu da değerlendiren Aysal, ''Oyuncuların maliyetini hesaplarken, kaç senelik olduğunu hesaba katmak lazım. Ben oturup o şekilde bir hesap yapmadım. Bazıları 4 yıllık, bazıları 3 yıllık, bazı oyuncular da 2 artı 1 yıllık sözleşme istiyor'' dedi.