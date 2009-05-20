Transfer 8 Haziran'da başlayacak



Futbolda 2009-2010 sezonuna ait birinci transfer döneminin 8 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında olduğu açıklandı.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran Cuma günü Ankara'da yapılmasını kararlaştırdı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Oteli'nde saat 11.00'de başlayacak olağan genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamaması halinde 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.



TFF Yönetim Kurulu ayrıca, 2009-2010 sezonunda birinci transfer döneminin 8 Haziran-1 Eylül 2009, ikinci transfer döneminin ise 4 Ocak-1 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmesini karara bağladı.



