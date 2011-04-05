Transeksüelim, CHP'den adayım

T24- Transeksüel Öykü Özen CHP'den aday adayı oldu. Evren, tedirgin başladığı bu yolda çok heyecanlı. Seçilmese de CHP'lilerin kendisine destek vermesini "devrim" olarak niteliyor.









Ayça Örer'in Radikal'de yayımlanan (5 Nisan 2011) söyleşisi şöyle:

Adaylık fikri nasıl oluştu?

Geçen dönem de bağımsız aday adayıydım. Yüksek Seçim Kurulu para cezam nedeniyle beni veto etmişti. Ben bu yıl bağımsız aday adayı olmayı düşünüyordum. Fakat evrakları hazırlarken partilere de bakmaya devam ediyordum. Yıllardır gündemi yakından izliyorum, yıllardır siyasetle ilgileniyordum. Bu yüzden aday olmak istiyordum. Fakat, Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylık başvurusunu 7 bin liraya çekmiş. Ben bu nedenle mi CHP’ye başvurdum? Hayır. CHP Milletvekili Mehmet Sevigen Aliye Kavaf’ın “Eşcinsellik hastalıktır” dediği dönemde çok dik bir duruş sergilemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bursa’ya geldiğinde Gökkuşağı Derneği’nden iki arkadaşımız önünü kesip “Eşcinsellerin özgürlüğü için ne yapacaksınız?” diye sormuşlar. Bir şey söylemese de mimikleriyle cevap verdiğini söyleyince çok mutlu oldum. Zaten sol ağırlıklı bir yapım vardı, CHP sitesini açıp da “Herkes için CHP” yazısını görünce kesin kararımı verdim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığıyla partide ciddi değişimler olduğunu, herkesi kucaklayacağını düşünüyorum.

Siyasetçiler çok uzun zamandır LGBTT bireylerin sorunlarıyla ilgilenmiyor...

Bizleri görmezden gelmeye çalışıyorlar. Niçin transseksüel bir kadın aday olmasın? Gece hayatında seks işçisi olarak çalışan kadınların sesini kim duyuracak? Oy istemek için bile kapımıza gelmiyorlar. Elbette burada da büyük bir oy potansiyeli var ama sorunlar çok büyük olduğu için kimse sormuyor, cesaret edemiyorlar. Ben bu insanların sesi olmak istiyorum. Romanlara niçin hırsızlık yapıyorsunuz diye soruyorlar, niye okumuyorsunuz diye sormuyorlar. Vergiye gelince herkes vergi veriyor. Türkiye’nin vergi rekortmeni Matild Manukyan değil miydi?

Bir çırpıda Meclis’e taşımak istediğiniz sorunları sorsam...

Mesela AIDS hastası bir arkadaşım var son üç aydır yardım almak için çalışıyoruz. Ayda 100 lira zor alıyoruz. Bu insan fuhuş yapıyor, ne kadar korunursa korunsun tehlike. Bu devletin sorumluluğu. Niçin bu insanların durumu konuşulmuyor? Ben yeşil kart çıkarırken çok zorluk yaşadım. Benim sorunumu hiçbir devlet yetkilisi sormuyor. Kaldırım işgali için travesti, transseksüel arkadaşlarımızdan para kesiyorlar, onlara iş vermeyi kimse düşünmüyor. İnsanlara çözüm üretmezseniz kendi çözümlerini yaratırlar.

Türkiye’deki LGBTT örgütleri de seçim döneminde alternatiflerini ve taleplerini sunuyorlar. Sizin başvurunuza tepki ne oldu?

Bağımsız LGBTT bireyler için konuşursam, yüzde 80 oranında olumlu tepki aldım. Kaos GL sitesinde küçük bir ilan gördüm. Forumlarda olumsuz tartışmalar döndüğünü biliyorum. Klasik olacak ama meyve veren ağaç taşlanır. Benim eskiden Kaos GL, Lambda İstanbul gibi kurumlarda ufak çalışmalarım oldu. Sonrasında Gökkuşağı Derneği’ni kurduk. Biz Gökkuşağı derneği olarak bir iki yılda o kadar hızlı ilerledik ki, kıskanıldı. İlk resmi yürüyüş iznini aldık.

Gökkuşağı Derneği’nin davası ne durumda?

Verilmiş bir karar yok, hiçbir şey ispatlanamadı. Yargıtay aşamasındayız.

Kaos GL ve Lambda sizi şiddet kullanmakla suçlamıştı…

Ne yazık ki, Kaos GL, Pembe Hayatlar, Lambda İstanbul, Mor El’in “Gökkuşağı Derneği Başkanı Öykü Özen şiddet yanlısı” diyorlar. Bütün bu örgütlerin içinde şiddet yok mu? Bu insanlar şiddetle karşı karşıya değil mi? Bir proje pastası var ve tamamen maddi kaygılarla çalışıyorlar. Biz kurulduğumuzdan beri hiç maddi yardım almadık, proje yapmadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Ayrıca bu örgütlerde travesti ve transseksüeller için yer yoktu. Travestilerin fuhuş yaptığını söylüyorlar. Bizim örgüt için böyle bir eleştiri vardı, bu eleştiriyi yapanların bazısı ev işleten insanlardı. Bir arkadaşımız öldürülürse kendi imkanlarımızla cenazesini kaldırıyoruz Bütün bu kurumlardan ne avukat desteği, ne maddi destek almadım. Hepimiz bir arada olmalıydık. Tıpkı Ahmet Yıldız davasında olduğu gibi, sevelim sevmeyelim beraber sahiplenmeliydik.

Davadan nasıl etkilendiniz?

Benimle beraber bütün oluşumlar yıpratılıyordu. Bunun farkına varamadılar. Benim şimdi Bursa’da görüşmediğim insan yok. Eğer seçilirsem sadece Bursa’daki değil bütün eşcinsel bireylerin temsilcisi olacağım.

Herkes beni sevmek zorunda değil ama her insanın sorununun CHP gibi bir parti çatısı altında ifade edilmesi kötü mü olur?

CHP içinde bazı isimler ayrımcı yorumlarıyla ön plana çıktı. Bu sizi tedirgin etmiyor mu?

CHP için sosyal demokrat kimliğini kaybetmiş bir parti diyenler var. İlk zamanlar korkuyordum. Ama şimdi biz bir tarih yazmak için yola çıktık. Gelecek seçimde belki 10 tane gay, lezbiyen, transeksüel aday olacak. Travesti olmak sadece özel durumum benim. Ben bilgi, görgü, eğitim olarak çoğu adaydan nitelikli olduğuma inanıyorum. Türkiye’de insan hakkı ihlali yaşayan insanların haklarını savunabilmek istiyorum.

Peki parti içinden nasıl tepki aldınız?

Bursa İl Merkezi’ne gittiğim zaman ildeki arkadaşlar çok yardımcı oldular. Fotoğraf karesinde benimle yer almaktan kaçınmadılar. Çok önemli bir sınav onlar için de. 90 tane, 100 tane milletvekiliyle yan yana olmak çok önemli olmayabilir ama transseksüel bir adayla yan yana olmak çok önemli. Derneği kurduğumuz zaman bir sürü STK’ya gittik. Fotoğraf çektirmek isteyince 10 yere gittiysek 8’i kabul etmedi, biliyor musunuz? İnsanlar aynı karede bile yer almak istemedi. Bu yüzden bunu kabul etmeleri çok önemli. Bunu arkadaşlarım da anlasın diye özellikle transseksüel bir arkadaşımla gittim. O havayı solumasını istedim çünkü.

Kemal Kılıçdaroğlu’yla irtibata geçtiniz mi?

Yüz yüze hiç görüşmedim. Balgat’ta yapılan toplantıya katıldık eşimle beraber. CHP İl Merkezi’nde başvurumu yaptım. İnsanların çoğu bilmiyordu ama tanıyanlar çıktı. Şaşkınlık vardı tabii ki. Eşim de ben de biraz tedirgindik. “Bahane üretirler mi, adaylığı alırlar mı” soruları vardı aklımızda. Samimi olduklarını yüzlerinden anladım sonra. Yılların verdiği bir deneyim var.

Aynı samimiyeti sıralamada gösterecekler mi sence?

Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Aslında kendimi ilk beşte görüyorum. Ama 18. sıra bile olsa çok önemli. Artık LGBTT bireylerin de siyasette yer alabileceğinin göstergesi. Politik kültürümle, görgümle ilk beşte yer almayı hak ettiğimi düşünüyorum. CHP’ye de ciddi anlamda oy getireceğime inanıyorum çünkü sokakta toplumun içinde yaşayan o kadar çok gizli eşcinsel insan var ki. Bursa’da yaşayan Sivaslı inşaat işçileri bana “Sana oy atacağız” diye mail attı. Yakın çevremde birçok kadın “CHP’ye oy atacağız” diyor.

Daha önceki seçimlerde iki seks işçisi de vardı, Demet Demir de ÖDP’den aday olmuştu.

Bağımsız aday olabilirdim ama seçilmem çok zor olurdu. CHP’de iyi bir yerden aday gösterilseniz, seçilme ihtimaliniz daha fazla. Bunda çok samimiyim. .

Eşiniz, aileniz ne diyor?

Benim annem de çok mücadeleci bir kadındır. Almanya’ya ilk giden işçilerden. Ben de uzun yıllar büyük bir mücadele içinde yer aldım. İmam hatip lisesi mezunuyum, hafız olarak yetiştim. Bunun bir macera olduğunu düşünüyordu. Fakat Ankara’daki havayı görünce o da etkilendi. Eşim biraz daha tutucu bir insandı. Siyaseten zaman zaman tartıştığımız olurdu. Ama o da bana destek veriyor artık.