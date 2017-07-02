T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trans Onur Yürüyüşü de yasaklandı

İstanbul Valiliği geçen hafta da LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü yasaklamıştı

02 Temmuz 2017 01:40

‘Göç’ temasıyla bu yıl 8’incisi yapılan Trans Onur Haftası kapsamında 2 Temmuz’da saat 17.00’de Taksim Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan yürüyüş İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. İlçedeki bazı sokak ve caddelerin trafiğe kapatılacağı bilgisini verdi.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2 Temmuz saat 12.00’den itibaren kapatılacak güzergahlar şöyle:  

Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi,  Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) ve Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti.

Valilik geçen haftaki Onur Yürüyüşü’ne de izin vermemiş, polis müdahale etmişti.

 

Geçen yıl da izin yoktu

 

Valilik, 19 Haziran 2016’da düzenlenmesi planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne ve 26 Haziran’da düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

 

ETİKETLER

istanbul valiliğitrans onur yürüyüşülgbti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24