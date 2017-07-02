Trans Onur Yürüyüşü de yasaklandı

‘Göç’ temasıyla bu yıl 8’incisi yapılan Trans Onur Haftası kapsamında 2 Temmuz’da saat 17.00’de Taksim Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan yürüyüş İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. İlçedeki bazı sokak ve caddelerin trafiğe kapatılacağı bilgisini verdi.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2 Temmuz saat 12.00’den itibaren kapatılacak güzergahlar şöyle:

Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) ve Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti.

Valilik geçen haftaki Onur Yürüyüşü’ne de izin vermemiş, polis müdahale etmişti.

Geçen yıl da izin yoktu

Valilik, 19 Haziran 2016’da düzenlenmesi planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne ve 26 Haziran’da düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de izin verilmeyeceğini duyurmuştu.