Trans Onur Haftası'nda yürüyenlere yakalama kararı çıkarıldı!

Taksim’de 25 Haziran 2017’de düzenlenmek istenen ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nca izin verilmeyen 8. Trans Onur Haftası Programı’na katıldıkları gerekçesi ile yargılanan 6 kişi hakkında savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkartıldı.

Hürriyet'in aktardığına göre, İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle tutuksuz yargılanan Barış Aras katıldı.

Diğer 24 sanık ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme, duruşmaya katılmayan 6 sanık hakkında savunmalarının alınması için yakalama emri çıkartarak duruşmayı erteledi. Taksim Meydanı’nda toplanan gruptan gözaltına alınan 25 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.