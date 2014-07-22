Trans kadınlara polisten keyfi dayak

Polisin trans kadınlara yönelik şiddetin son örneği Mersin'de yaşandı. Kabahatler Kanunu’nu bahane ederek translara saldıran polis, dün gece saatlerinde Mersin’de 7 trans kadına sokak ortasında işkence yaptı.

KaosGL.org'un haberine göre, aralarında Mersin 7 Renk’ten trans aktivistlerin de olduğu trans kadınlara durduk yere biber gazı sıkan polis, trans kadınları coplarla darp etti.

'Sadece oturuyorduk'

Saldırıya uğrayan trans kadınlardan 7 Renk aktivisti Ece Yiğit yaşadıklarını anlattı: “Dün gece İsmet İnönü Bulvarı’nda İstikbal Durağı’nda diğer kızlarla oturuyorduk. 7 kişiydik ve sadece sohbet ediyorduk. O sırada yanımızda da bira içen bir adam oturuyordu. Derken polisler geldi ve durduk yere bize, ‘Çevredeki insanlar rahatsız oluyor, defolun gidin lan buradan’ dedi. Biz ne olduğunu anlamadık açıkçası.



Ses yapmıyorduk, sadece oturuyorduk. Taşkınlık filan yoktu. Yanımızdaki adam polislere tepki gösterdi, ‘Size ne zararı var bu insanların? Oturuyorlar işte’ dedi. Polis önce adama saldırdı. Coplarla dövdü. Sonra da bizim gözümüze biber gazı sıktılar. Tepki gösterince de coplarla darp ettiler bizi."

Polis, tutanak talebini reddetti

Trans kadınlar ardından zorla karakola götürüldü. Karakolda polis herhangi bir işlem yapmazken; trans kadınların tutanak tutulması talebini de reddetti. Karakolu arayan Mersin 7 Renk ve Pembe Hayat yetkililerine ise polis yalan söyledi: “Öyle bir vaka yok burada. Nereden çıkarıyorsunuz?”



Herhangi bir işlem yapılmayınca trans kadınlar karakoldan ayrıldı. Şimdi ise yaşadıkları işkencenin ardından MOBESE kayıtlarının incelenmesini istiyorlar.

Trans Cansu'ya kandil bahanesiyle sopalı-bıçaklı saldırı

Mersin’de 25 Mayıs’ta ise Cansu isimli trans kadın Miraç Kandili bahane edilerek saldırıya uğramıştı. Aralık ayında ise, Pozcu’da trans seks işçisi Deniz sopalı ve bıçaklı saldırıya uğramıştı. 2006 yılından bu yana Mersin’de 4 transfobik nefret cinayet işlendi. Kayıtlara nefret cinayeti olarak geçmeyen bu saldırıların failleri ise, gereken cezaları almıyor.