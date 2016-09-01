Trans kadınlara demir sopalı saldırı!

Ankara’da bir grup, trans kadınlara demir sopa ile saldırdı. Saldırıya uğrayan trans kadınlar Pembe Hayat Yönetim Kurulu Başkanı Buse Kılıçkaya ve derneğin avukatı Rıza Yalçın Koçak ve ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Yakalanan saldırgan alkolün etkisi ile böyle davrandığını iddia etti. Trans kadınlar bu durum üzerine şikayetçi olmadıklarını belirttiler.

Pembe Hayat’tan Ozan Uğur’un haberine göre, trans kadın S.’nin yaşadığı eve müşteri gibi gelen bir kişi S.’yi gasp etmeye yeltendi. S.’nin direnmesi üzerine evden kaçarak uzaklaşan saldırgan Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan diğer trans kadınlara da saldırdı. Çevrede bulunan diğer trans kadınların müdahalesi ile paniğe kapılan saldırgan kaçmaya başladı. Saldırganın tek başına geldiği aracın Ford markalı bir transit olduğu ve plakasının da 06 DV 7440 olduğu belirtildi.

Çevrede bulunanların yardımıyla Esat Polis Merkezi’nden ekiplerin gelmesi üzerine yakalanan saldırgan alkolün etkisi ile böyle davrandığını iddia etti. Trans kadınlar bu durum üzerine şikayetçi olmadıklarını belirttiler.

Ancak saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra yanında 3 kişi ile birlikte tekrar Bülbülderesi’ne geldi. Plakasız bir araç ile gelen saldırganlar bu kez de ellerinde demir sopalarla cadde üzerinde bulunan trans kadınlara saldırdılar. Saldırganlar daha sonra geldikleri plakasız araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.