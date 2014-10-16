İki milyondan fazla okuyucuya ulaşan Working Mother (Çalışan Anne) dergisinde ilk kez bir trans kadın “yılın çalışan annesi” seçildi. Meghan Stabler adlı anne, dergi tarafından başarılı bir yönetici ve LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) hakları aktivisti olarak tanıtılıyor.

Kaosgl.com’da yer alan habere göre, dergi editörü Jennifer Owens, Stabler’ın “işte LGBT ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan bir lider, evde ise sevgi dolu ve destekleyici bir aile kurmuş gerçek bir şampiyon” olduğunu ifade etti.

‘Önyargıların ifşa edilmesi gerekiyor’

“Yemekleri hazırlayan, evin bütçesini idare eden, çocuklarına okuma sevgisi aşılamaya çalışan herhangi bir anne” olduğunu söyleyen Stabler, beden geçişinden sonra iş hayatında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Gerçek kimliğime geçiş yaptığımdan beri toplantılar ve işyerindeki stereotipik erkek egemenliğini fark etmeye başladım. Bu, geçişimin sonlarına gelene dek daha önceden hiç düşünmediğim bir şeydi."

Çalışma hayatında birbirine destek çıkmanın önemine dikkat çeken Stabler, “toplumun hem kadınlara, hem de LGBT toplumuna yönelik farkında olmadığı önyargılarının ifşa edilmesi gerekiyor,” dedi.