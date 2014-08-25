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Trans kadın denize atlayarak intihar etti!

Mersin'de intihar eden trans kadın, geçen ay polisten şiddet gördüğünü söylemişti

25 Ağustos 2014 20:38

Mersin’de Figen adlı trans aktivist birey denize atlayarak intihar etti. Figen, geçen ay polis tarafından şiddete uğradığını iddia etmişti.

Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesinde kendini denize atan Figen, çevredeki vatandaşların polis ve 112 sağlık ekiplerine haber vermesiyle denizden çıkarılarak Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Figen, hayatını kaybetti.

Figen, geçtiğimiz ay sokakta gezerken polis tarafından biber gazına maruz kaldığını öne sürmüştü. Aktarılanlara göre, "Polis aralarında Figen'in de bulunduğu, durakta oturan trans kadınlara, 'İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Defolun gidin lan' diyerek biber gazı ve coplarla saldırmış, ardından zorla karakola götürmüştü." Karakolda işlem yapmadığı söylenen polisin, trans kadınların tutanak tutulması talebini de reddettiği ileri sürüldü.

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