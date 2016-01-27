Trans bireylere ücretsiz metro

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir trans bireyin cinayete kurban gitmesinden sonra başlatılan yeni bir uygulamayla trans bireyler metroda ücretsiz seyahat edebiliyor.

Gzone’un haberine göre geçtiğimiz hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen bir trans cinayeti sebebiyle kolları sıvayan şehir belediyesi, trans bireylere gösterilen ayrımcılığa karşı birçok kampanya geliştirdi. Şehirde ilk yürürlüğe giren uygulamaya göre trans bireyler artık metroyla ücretsiz seyahat edebilecekler.

Şehirde yaşayan trans bireylere 38 kere metroyu ücretsiz kullanma hakkı olan bir kart hazırlayan belediye, internet sitesinden yaptığı duyuruyla trans bireyleri bu kartlardan almak için başvurmaya davet etti. Trans bireylere gösterilen ayrımcılığa karşı, Madrid halkını da hoşgörüye davet eden belediye, trans bireylerin toplum içerisinde özgürce yaşamaları için benzer çalışmaların devam edeceğini de duyurdu.