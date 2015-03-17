Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile birlikte yaklaşık 10 milyar dolara mal olacak TANAP’ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) temel atma törenine katıldı.

Azeri gazının Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayacak proje nedeniyle 1850 kilometrelik boru hattı yapılacak. Şah deniz gazı, 2018’ten itibaren Avrupa ülkelerine verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye’yi enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. TANAP ayrı bir öneme sahip. Bu projeye alternatif başka bir proje de yoktur. Güneydeki doğalgaz koridorunu tamamen hayata geçirdiğimizde Avrupa ile Hazar bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşturmuş olacağız" dedi.

Kars’ın Selim İlçesinde çadırda düzenlenen temal atma töreninde ilk olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili konuştu. Projenin çok önemli bir koridor oluşturduğuna dikkati çeken Margvelaşvili, bu tür projelere katılmanın Gürcistan ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu tür projelerin turizm ve ticarete yansımalarına işaret eden konuk Cumhurbaşkanı, "Azerbaycan ve Türkiye bizim için çok önemli. Üç ülke de birbirlerinin sırayla ticari ortakları. Enerji alanında bu ortaklığı artırmamız lazım" dedi.

‘Kısa ama şerefli bir tarih’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirtti. Haydar Aliyev’in bakışı, cesareti sayesinde Azerbaycan’ın yeni enerji stratejisi başladığını anlatan Aliyev, Bakü- Tiflis- Ceyhan hattında enerji koridorunu yarattıklarını belirtti. TANAP’ın 2012’de Erdoğan’la İstanbul’da anlaşmasını imzaladıklarını ve kısa sürede hayata geçirildiğine işaret eden Aliyev, "TANAP’ın tarihçesi kısa ama şereflidir. Birbirimize çok daha inanmalıyız. Bu işlerde büyük tecbrübesi olan bir ülkeyiz. Türkiye ve Gürcistan’la beraber BTK (Bakü-Tiflis-Kars) neticelendi. TANAP da uğurla neticelenecektir. Avrupa’ya ve Türkiye’ye yeni gaz nakledilecektir. Yeni gaz Şah Deniz gazıdır, Azerbaycan gazıdır. TANAP’ın bugün başlaması yani Nevruz Bayramı arifesinde Ahir Çarşamba arifesinde başlamasında mana görüyorum. Milli değerler bizim için çok önemlidir. Burada toplanan değerli dostlarımızla bu işi yapacağız" diye konuştu.

‘Proje barışla anılacak’

Son olarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TANAP’ta gaz akışının 2018 yılında başlayacağını, bu mutluluğu birlikte paylaşmayı temenni ettiğini bildirdi. Dünyada petrol ve doğalgaz projelerinin çatışma, kavga ve sömürüyle anıldığına dikkati çeken Erdoğan, bu projenin barışla, refahla birlikte zikredileceğine inandığını belirtti. Başka ülkelerin mağduriyeti üzerine refah düzeyi kurma peşinde olmadıklarına işaret eden Erdoğan, dünyayı daha adil, daha yaşanır bir yer haline getirme konusunda sorumlulukların bilincinde olduklarını aktardı. TANAP’ın doğal kaynakların kullanımı konusunda yeni bir yaklaşımı dünyaya göstereceğini ifade eden Erdoğan, Şah Deniz gazını Avrupa’ya taşıyan boru hattının barış ve huzurun da taşıyıcısı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye’yi enerji dağıtım merkezi

haline getirmeyi planlıyoruz

"Doğalgaz 3T üzerinden adlandırılır. Yani tedarikçisi, transitçisi bir de tüketicisi vardır. Burada özellikle birinci derecede Azerbaycan bu işin tedarikçisidir. Biz ve Gürcistan hem transit hem de tüketicisi konumundayız. Ve Avrupa da bu işin tüketicisi olacak. Bu projeyle sahip olduğumuz kaynakları tüm bölge halklarına sunma iradesini ifade etmiş oluyor. Fert başına milli gelir 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, ihracatı 36 milyardan 158 milyar dolara çıkardık. Turizm gelirlerinin 12,5 milyardan 34 milyar dolara ulaştırdık. Şimdi asıl hedeflerimize, 2023 hedeflerine hazırlanıyoruz. Türkiye’yi enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.

TANAP ayrı bir öneme sahip. Bu projeye alternatif başka bir projede yoktur. Güneydeki doğalgaz koridorunu tamamen hayata geçirdiğimizde Avrupa ile Hazar bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşturmuş olacağız. Tüm Avrasya coğrafyasının ihtiyacı var buna. TANAP’ın ekonomik işlevi yanında barış ve huzura yapacağı katkı da var. TANAP 1850 kilometre uzunluğu 10 milyar maliyetiyle bunu hakeden proje. 16 milyar metreküpten başlayıp kademeli olarak 23 milyar metreküpe ve 31 milyar metreküpe kadar çıkacak kapasityesiyle bu projede doğalgaz akışının inşallah 2018’ de başlamasını temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanlarını öperek kutladı

TANAP’ın geçtiği illere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize gelen konuk cumhurbaşkanlarına teşekkür etti. Erdoğan’ın konuşmasından sonra temel atma töreni için konuk cumhurbaşkanları da sahneye davet edildi. Törene katılanlara "Hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, ses çıkmayınca ikinci kez sordu ve "Hazırız" yanıtı alınca "Ya Allah Bismillah" diyerek konuk cumhurbaşkanları ile birlikte butona bastı. Cumhurbaşkanları alkışlarla ilk borunun toprağa indirilmesini izledi. Erdoğan, önce Aliyev’i, ardından Giorgi Margvelaşvili’yi yanıklarından öptü ve ellerini kaldırarak temel atma töreninin son görüntüsünü verdi.