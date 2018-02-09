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Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine; 'Tramvaydaki taciz şüphelisi serbest kaldı' başlıklı haberimiz kaynağından yapılan düzeltme ile şüphelinin tutuklanması üzerine yeniden geçildi

09 Şubat 2018 01:33

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
\'Tramvaydaki taciz şüphelisi serbest kaldı\' başlıklı haberimiz kaynağından yapılan düzeltme ile şüphelinin tutuklanması üzerine yeniden geçildi.DHA
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YENİDEN

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, tramvayın içinde A.K. (16) adlı genç kızı elle taciz ettiği iddiasıyla yolcular tarafından yakalanıp, polise teslim edilen Murat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı:
Olay, dün akşam saatlerinde, SSK- Otogar seferini yapan tramvayda meydana geldi. Murat O., iddiaya göre, tramvayın içinde A.K. isimli genç kıza elle tacizde bulundu. Olayı gören diğer yolcular tarafından yakalanan Murat O., İki Eylül Caddesi\'ndeki Çarşı durağında, tramvaydan indirilip, duraktaki özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine durağa gelen polislerin ekip aracına götürdüğü Murat O.\'ya bu sırada çevrede toplananlar tekme ve yumrukla saldırıp darp etti.
Gözaltına alınan Murat O., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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