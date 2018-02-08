Tramvaydaki taciz şüphelisi serbest kaldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, tramvayın içinde A.K. (16) adlı genç kızı elle taciz ettiği iddiasıyla çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edilen Murat O., sevk edildiği adliyeden serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, SSK- Otogar seferini yapan tramvayda meydana geldi. Murat O., iddiaya göre, tramvayın içinde A.K. isimli genç kıza elle tacizde bulundu. Olayı görenler tarafından yakalanan Murat O., İki Eylül Caddesi\'ndeki Çarşı durağında, tramvaydan indirilip, duraktaki özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine durağa gelen polislerin ekip aracına götürdüğü Murat O.\'ya çevredekiler tekme ve yumrukla saldırdı.

Gözaltına alınan Murat O., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat O.\'nun, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.



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