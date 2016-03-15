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Tramvayda laf atma tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’da tramvayda gençler arasındaki 'laf atma' tartışması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

15 Mart 2016 12:51

Konya’da tramvayda iki genç erkek grup arasında belirlenemeyen bir nedenle ’laf atma’ konusunda çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Bekir Aydın öldü, 2 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Yanık'ın haberine göre, olay, dün saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Ulusal Sokak’ta meydana geldi. Kent merkezinden tramvaya binen 18 yaşındaki Rasim Ş. ve 17 yaşındaki Bekir Aydın ile aynı yaştaki arkadaşı Abdullah D., arasında 'laf atma' konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, tramvaydaki diğer yolcular müdahale edip, tartışmayı sona erdirdi. Sinirlerine hakim olamayan Rasim Ş., bir süre sonra tramvaydan inip, çağırdığı iki arkadaşıyla birlikte tramvayı takip etmeye başladı.

Bekir Aydın ve Abdullah D., Aydınlık Evler Mahallesi’nde tramvaydan inip yürüdükleri sırada Rasim Ş. ve iki arkadaşıyla karşılaştı. Çıkan kavgada iki grup birbirlerine bıçakla saldırdı. Saldırıda Bekir Aydın göğsünden, Abdullah Demirbaş sol kolundan ve Rasim Ş. de karın boşluğundan bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bekir Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Rasim Ş. ise arkadaşları tarafından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan Rasim Ş.’nin iki arkadaşını da yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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