BURSA, (DHA)- BURSA\'da tramvaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi İncirli Caddesi\'nde meydana geldi. Zafer Plaza- Çınarönü T-3\' hattında sefer yapan vatman Serkan Güzel yönetimindeki tramvaya Emirsultan Mezarlığı durağında yolcu alırken, Erkan Pekcan yönetimindeki 16 R 9177 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
FOTOĞRAFLI