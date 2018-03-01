T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tramvaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da tramvaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

01 Mart 2018 15:02

BURSA, (DHA)- BURSA\'da tramvaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. 
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi İncirli Caddesi\'nde meydana geldi. Zafer Plaza- Çınarönü T-3\' hattında sefer yapan vatman Serkan Güzel yönetimindeki tramvaya Emirsultan Mezarlığı durağında yolcu alırken, Erkan Pekcan yönetimindeki 16 R 9177 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSAYıldırımSelimzade MahallesiCaddesiZafer PlazaT3Serkan GüzelEmirsultan MezarlığıPekcanKazadaYaralıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24