Tramvay sepete girdi, kadın mantosu çıktı

T24 - Enflasyon hesaplamasında baz alınan sepete tramvay ücreti ve süper loto dahil edildi. Çıkan ürünler, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti oldu.



Enflasyon rakamlarında hep tartışma konusu olan enflasyon sepetinin kapsamı yenilendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıl enflasyon hesaplamasında esas alınacak harcama kalemlerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE sepetine tramvay ücreti ve süper loto sepete dahil edildi. Çıkan ürünler, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti oldu.

Sepette TÜFE'nin ana harcama gruplarındaki ağırlıklarda değişikliğe gidildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 27.6'dan yüzde 26.78'e indi. Konut-su-elektrik ağırlığı yüzde 16.83'ten yüzde 16.46'ya iniyor.



Ulaştırmanın ağırlığında artış

Ulaştırma grubunun ağırlığı ise yüzde 13.9'dan yüzde 15.15'e çıkıyor. TÜFE sepetinin en ağırlıklı ilk 20 ürünü toplam ağırlığın yüzde 52.55'ini oluşturuyor.



İmalat sanayinin payı azaldı

ÜFE sepetindeki en ağırlıklı ilk 20 ürün toplam ağırlığın yüzde 27.81'ini oluşturuyor. ÜFE sepetinde en ağırlıklı sektör olan imalat sanayinin ağırlığı yüzde 72.95'ten yüzde 70.68'e düştü. Tarım sektörünün ağırlığı yüzde 17.07'den yüzde 17.49'a çıkacak.



81 il, 74 ilçeden veri geliyor

TÜFE endeksinde toplam 445 kalem yer alıyor. Türkiye'de 81 il merkezinden ve 74 ilçeden fiyat alınıyor.

Yeni sepete göre enflasyon rakamları 3 Şubat'ta açıklanacak. TÜFE 2010 sonunda yüzde 6.40 olarak gerçekleşmişti.



Sepette dikkat çeken ürünler

Sepette kapsanan ürünler, hanehalklarının yaptığı harcamalar oranında temsil ediliyor. Örneğin en ağırlıklı ürünlerden bazıları; kira, elektrik, ekmek, otomobil, et, tüp, dolmuş ücreti, benzin, doğalgaz ve sigara.

Sepette kapsanan en düşük ağırlığa sahip olan flüt, lens epilasyon cihazı, MP3 çalar, pijama, cep telefonu tamiri, boş CD, ıslak-kuru mendil, cips, veteriner ücreti, bulaşık bezi, şemsiye gibi ürünlerin toplam ağırlığı yüzde 1 bile değil.



