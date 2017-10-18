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Tramvay, otomobile çarptı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, tramvay yola giren otomobile çarptı

18 Ekim 2017 14:12

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, tramvay yola giren otomobile çarptı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.
Kaza, sabah saatlerinde, Bekirpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Ferdi Şahin yönetimindeki 34 JG 9681 plakalı otomobil, tramvay yoluna girdi. Tramvay, yola giren otomobile yandan çarptı. Ferdi Şahin ve yan koltukta bulunan Halit Sağır kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçta hasar oluştu. Otomobil tramvay hattından çekilerek, seferlerin devam etmesi sağlandı. Dönüş yapacağı sırada kazanın meydana geldiğini söyleyen Ferdi Şahin, \"Dönüş yaparken bir anda tramvayı gördüm. Kaçmaya çalıştım ama tramvay çarptı\" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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