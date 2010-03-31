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Tramvay kazasına ilişkin iddianame hazır

Zeytinburnu-Bağcılar tramvay hattında 3 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazada vatmanla ilgili iddianame hazırlandı.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Zeytinburnu-Bağcılar tramvay hattında 3 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin, İstanbul Ulaşım A.Ş'de görevli ekipman şefi ile tramvay sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mart 2010 tarihinde meydana gelen, Denis Tekin, İrem Dinçsoy ve Buket Bulut'un ölümleriyle sonuçlanan tramvay kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.


Tramvay sürücüsü Ali Osman Erdoğan ve İstanbul Ulaşım A.Ş bina ve ekipman şefi Cengiz Yıldırım'ın ''şüpheli'' olarak yer aldığı iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.


İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde Erdoğan ve Yıldırım'ın, ''Taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak'' iddiasıyla, 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlanacak.

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