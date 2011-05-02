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TRAMVAY İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI ESKİŞEHİR (A.A)

02 Mayıs 2011 02:06

-TRAMVAY İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI ESKİŞEHİR (A.A) - 01.05.2011 - Eskişehir'de tramvay ile otomobilin çarpışması sonucu, üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, SSK-Otogar seferini yapan vatman Yakup Balkız idaresindeki tramvay, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde, Ahmet Altuncu yönetimindeki 34 GK 0963 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Altuncu, otomobilde bulunan Mustafa Sarbay ile tramvayda yolcu olarak bulunan Pınar Bayraktar yaralandı. Otomobil içinde sıkışan Altuncu ve Sarbay'ı, itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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