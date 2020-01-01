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Tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu

01 Ocak 2020 22:11

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Katener telinin kopmasının ardından ekipleri telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Tellerin kopmasına ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır.”

Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.

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