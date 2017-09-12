Tralleis Antik Kenti'nde intihar etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, maddi problemler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 30 yaşındaki Yiğit Ferhat Sarp kendini Tralleis Antik Kenti\'ndeki zeytin ağacına asarak intihar etti.

Olay, Tralleis Antik Kenti\'nde bugün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Yiğit Ferhat Sarp, kendini zeytin ağacına iple astı. Genci ağaçta asılı gören bir vatandaş durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sarp\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

