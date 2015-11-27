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Trakya'dan Güneydoğu'ya tank sevkiyatı!

MT-60 tankları, yoğun güvenlik önlemleri altında karayoluyla Silopi'ye hareket etti

27 Kasım 2015 17:51

Tekirdağ'dan demiryolu ile sevk edilen çok sayıda tank Gaziantep'e ulaştı. Tren garından çekicilere yüklenen tankların Silopi'de konuşlandırılacağı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Metin Faruk Tamer’in haberine göre, Tekirdağ Mekanize Piyade Tugayı'ndan demiryoluyla sevk edilen 20 tank Gaziantep'e ulaştı. Tren garından çekicilere yüklenen MT-60 tankları, yoğun güvenlik önlemleri altında karayoluyla Silopi'ye hareket etti.

Öte yandan 3 günden bu yana Gaziantep'e batı illerinden gönderilen 60 tankın Doğu ve Güneydoğu'nun çeşitli bölgelerine konuşlandırılacağı açıklandı.

Sınır illerine diğer askeri birliklerden de tank sevkiyatları sürüyor.

 

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