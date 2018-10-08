Trakya'daki sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu; 14 tutuklama

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 ay önce giriş yapan bir yolcu otobüsünde 12 faturasız elektrikli bisiklet bulundu. Olayla ilgili 'gümrük kaçakçılığı' soruşturması başlatılırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A.'nın incelenen cep telefonundaki WhatsApp görüşmelerinde, gümrük memurlarının rüşvet istediği, TIR firmasının işlerini takip eden kişilerin de memurlara rüşvet verdiği belirlendi. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı 'rüşvet' iddiasıyla genişletti. Telefon görüşmelerinde adı geçen Kapıkule, Dereköy ve İpsala sınır kapılarında görevli 9 memur ile onlara rüşvet verdiği öne sürülen 5 iş takipçisi, operasyonu düzenleyen Trakya Gümrük Kaçakçılık, İstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 gümrük memuru 'rüşvet almak', 5 şüpheli ise 'rüşvet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin de cep telefonu kayıtlarının incelenmesinin sürdüğü belirtildi.