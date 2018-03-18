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Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı (2)

KEŞAN'DA 18 MART TÖRENİ Edirne'nin Keşan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve şehitler günü nedeniyle tören ve etkinlikler düzenlendi

18 Mart 2018 17:20

KEŞAN\'DA 18 MART TÖRENİ
Edirne\'nin Keşan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü ve şehitler günü nedeniyle tören ve etkinlikler düzenlendi. İlk tören, Şehitlik Anıtı\'nda başladı.Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan 4\'üncü Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, gaziler, şehit aileleri, askerleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bakım Teğmen Hulusi Mecit yaptı. Buradaki etkinliğin ardından törene katılanlar Keşan Asri Mezarlık\'taki Şehitlik\'i ziyaret etti. Şehit aileleri ve protokol, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dualar etti. Yakınları, şehit mezarlarının başında gözyaşı döktü. Keşan Müftülüğü görevlilerince de Kuran-ı Kerim okundu. Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart programı ise Sevim Yenice Konferans Salonu\'nda yapıldı. Etkinlikte öğrenciler \'Bir Destandır Çanakkale\' isimli oratoryoyu sundu.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

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