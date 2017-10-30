Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu (2)

TEKİRDAĞ\'DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ\'da fener alayı düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı Meydanı\'nda toplanan vatandaşlar, kortej oluşturarak ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Hükümet Caddesi\'nden Sahil Dolgu Alanı\'na kadar yürüdü. Süleymanpaşa Belediye Bandosu\'nun çaldığı marşlara eşlik eden kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlarda destek verdi. Yürüyüşe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ile vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sevgili Tekirdağlılar vatan sevdalıları yurt sevdalıları Mustafa Kemal Atatürk sevdalıları Cumhuriyet’in 94’üncü yılı kutlu olsun. Böyle bir gecede böyle bir coşkuyla böyle bir katılımla işte Tekirdağ diyen bu kalabalığı saygı ve coşkuyla selamlıyorum ve Tekirdağ her zaman Ata\'sına onun ilkelerine onun devrimlerine hep sahip çıkmıştır ebediyen sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise “Biz ezelden beridir hür yaşadık hür yaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bahşettiği bu güzel coğrafyada onun ilkeleri ışığında insanca özgürce yaşamaya devam ediyoruz. İşte Türkiye’nin farkı, işte Türklerin farkı işte Trakya’nın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa’nın farkı. İyi ki varsınız yolumuza sonuna kadar birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kutlamalar sahil dolgu alanında deniz üzerine kurulan bir platformda Türk Bayrağı ve Atatürk siluetinin yansıtıldığı bir gösteri yapıldı. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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