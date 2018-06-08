'Trakya ilkeren' üzümü erkenden tezgahta

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde \'Trakya ilkeren\' cinsi ilk üzümler, geçmiş yıllara göre 15 gün önceden tezgahlarda yerini almaya başladı.

Alaşehir\'in kırsal Badınca Mahallesi\'nde, 2 dönümlük alanda sofralık erkenci bir tür olan \'Trakya ilkeren\' cinsi üzüm yetiştiren İlyas İlgen, ilk hasadı yaparak ürününü pazara getirdi. Hasadın 15 gün önceden yapılması sıcakların erken başlamasıyla açıklandı. Sezonun ilk üzümü kilosu 10 liradan alıcı buldu.

\'Trakya ilkeren\' cinsi üzümün iç ve dış piyasada değerlendirilebilen bir üzüm olduğuna dikkat çeken üretici İlyas İlgen, \"Alaşehir ve yöresindeki yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilmekte. Genellikle, kırsal alanlarda yoğun olarak yetiştirilen bir tür. Diğer üzüm türlerine oranla daha erken olgunlaşıyor. Çok geniş alanda olmasa da toprak yapısı itibari ile bölgeyi seven bir tür. Pazarlaması da kolay olan bir üzüm cinsi. Geçen yıl ilk hasadı 23 Haziran\'da yapmıştım\" dedi.

İlgen, erken hasadı diğer üzüm türlerinde de beklediklerini belirterek, \"Trakya ilkeren üzümü ile vatandaşlarımızın üzüm özlemini bir nebze karşılamış oluyoruz\" diye konuştu.



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