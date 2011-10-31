-Trakya Elektrik için geçici teminat tamam ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ilişkin hisse satış sözleşmesi imzalanması için davette bulunulan teklif sahibi tarafından ek geçici teminatın teslim edildiğini bildirdi. ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin devrine ilişkin hisse satış sözleşmesinin imzalanması için ek geçici teminatın bugün saat 18.00'e kadar ÖİB'ye teslim edilmesi kaydıyla, ilgili teklif sahiplerine, 30 Aralık 2011 tarihi saat 18.00'e kadar ek süre verildiği hatırlatıldı. Açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ilişkin hisse satış sözleşmesi imzalanması için davette bulunulan teklif sahibi tarafından 31.10.2011 tarihi itibarıyla ek geçici teminat idaremize teslim edilmiştir. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ilişkin hisse satış sözleşmesi imzalanması için davette bulunulan teklif sahibi tarafından ise 31.10.2011 tarih, saat 18:00 itibariyle İdaremize ek geçici teminat teslim edilmediğinden, anılan teklif sahibinin geçici teminatı irat kaydedilerek Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında bir sonraki sırada yer alan teklif sahibine hisse satış sözleşmesi imzalanması için çağrıda bulunulacak.''