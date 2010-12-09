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TRAKTÖRÜN PULLUĞUNA PARA DOLU KÜP TAKILDI AĞAÇÖREN (A.A)

09 Aralık 2010 20:00

-TRAKTÖRÜN PULLUĞUNA PARA DOLU KÜP TAKILDI AĞAÇÖREN (A.A) - 09.12.2010 - Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu içi çeşitli dönemlere ait sikke dolu küpü polise teslim etti. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde tarlasını süren isminin açıklanmasını istemeyen bir çiftçi, traktörün pulluğunun bir cisme takıldığını fark ederek durdu.  Traktörden inerek cismin bulunduğu noktayı kazan çiftçi, içi sikkelerle dolu bir küp buldu. Çıkarırken bir kısmı yere dökülen tarihi paraları toplayan çiftçi, daha sonra bunları Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürdü. Buluntu küpteki çeşitli dönemlere ait toplam 450 sikkeyi polise teslim eden çiftçiye, polis, örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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