Traktörün altında kalan çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, şarampole devrilen trakörün altında kalan 14 yaşındaki Fatih Kener öldü, 16 yaşındaki arkadaşı Yasin Başdemir ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kapullu Mahallesi 928 Nolu Sokak\'ta meydana geldi. Yasin Başdemir, habersiz olarak dedesine ait olan 78 EB 692 plakalı traktörü alarak arkadaşı Fatih Kener ile birlikte gezintiye çıktı. Fatih Kener yönetimindeki traktör, stabilize yolda şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörün altında kalan Fatih Kener öldü, Yasin Başdemir ise yaralandı.

Yaralı Başdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fatih kener\'in cesedi ise vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI