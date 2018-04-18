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Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu kaza yerine giderken yaralandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Halil Bayraktar (50), tarlaya giderken kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalıp öldü

18 Nisan 2018 21:34

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Halil Bayraktar (50), tarlaya giderken kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalıp öldü. Acı haberi alınca olay yerine gitmek için yola çıkan oğlu Kadir Bayraktar (22) ise kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Karasu Kurudere Mahallesi\'nde meydana geldi. Çalışmak için yaşadığı mahalledeki tarlasına giden Halil Bayraktar\'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu patika yolda kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Halil Bayraktar yaşamını yitirdi. Babasının kazada öldüğünü öğrenen Kadir Bayraktar, çalıştığı pide salonunun servis aracıyla olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Kadir Bayraktar\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilden çıkarılan Kadir Bayraktar 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Traktörün altından çıkarılan Halil Bayraktar\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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