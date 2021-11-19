Traktörleriyle eylem yapan çiftçiler ÇED toplantısına engel oldu

Bilecik’in Gölpazarı İlçesi’nde arazilerine yapılmak istenen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin başka bir yere taşınmasını isteyen çiftçiler, 70 traktörle eylem yaptı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci toplantısını da protesto eden köylüler, toplantının yapılmasına da engel oldu.

Yapılması planlanan Gıda İhtisas OSB alanında toplanan köylüler, traktörleri ile yaklaşık 5 kilometre boyunca kornalarını çalarak eylem yaptı.

Eylem öncesi açıklama yapan Aktaş Köyü Muhtarı Selami Uğural, Gıda İhtisas OSB’nin başka yere taşınması için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini vurguladı. Uğural; “Biz tarım arazisi olan yere organize sanayisi istemiyoruz. Bizler geleceğimizi yok etmek istemiyoruz onun için organize sanayinin 2 km daha ileriye olmasını aktarmak için inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Marketlerde ayçiçeği yağına, şekere kota koydular”

Köy sakini Ergün Uğurlu ise şunları söyledi:

“Marketlerde ayçiçeği yağına, şekere kota koydular. Bu ova Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelir elde ediyor. Hem ayçiçeği üretiminde hem pancar üretiminde hem de buğday üretiminde Türkiye ortalamasının üzerinde. 60’lı, 70’li yıllarda bu topraklarda pamuk üretiliyordu, tütün üretiliyordu, haşhaş üretiliyordu. Bugün tarım politikası yanlış, böyle yönetiliyor ve 10 sene sonra, 20 sene sonra politika değişecek, hükümetler değişecek, yeniden üretime dönülecek, bu toprak geri gelir mi?”

Ardından traktörlerine binen köylüler ÇED toplantısının yapılacağı Gölpazarı Belediyesi’nin altındaki düğün salonunun önüne kadar kornalar eşliğinde eylem düzenlediler.

ÇED toplantısının yapılacağı düğün salonunun olduğu bölgenin şeritlerle kapatılması nedeniyle yolları kesilen köylüler, polis ekipleri ile tartıştı. Şerit bir süre sonra açıldı. Eylemciler, belediye binasının önünden kornalar eşliğinde geçerek ÇED toplantısının yapılacağı salona geldiler.

ÇED toplantısına izin vermediler

Ardından çiftçiler eylemlerine devam ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ın başkanlığında oluşturulan heyeti ıslıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde protesto ettiler. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ın konuşmasına izin vermeyen köylüler protestolarını aralıksız sürdürdü.

Budak, bu şartlar altında toplantının yapılamayacağını belirterek yanındakilerle birlikte salonu terk etti. ÇED heyetinin salondan ayrılması ile eylemlerine son veren köylüler traktörlerine binerek bölgeden ayrıldı. (ANKA)