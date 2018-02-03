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Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Gedik (71), yaşamını yitirdi

03 Şubat 2018 18:20

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Gedik (71), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Kahta- Siverek karayolunun 25\'inci kilometresinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gedik yönetimindeki 02 KF 026 plakalı otomobil ile Bünyamin Güneş yönetimindeki 02 FR 581 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Gedik yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gedik, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak Mehmet Gedik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mehmet Gedik\'in cesedi otopsi için morga kondu.

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