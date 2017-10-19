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Traktöre çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde traktöre arkadan çarpan motosikletin sünücüsü 18 yaşındaki Egemen Sertkaya ile yanındaki arkadaşı 20 yaşındaki Umut Korkmaz öldü

19 Ekim 2017 02:53

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarpan motosikletin sünücüsü 18 yaşındaki Egemen Sertkaya ile yanındaki arkadaşı 20 yaşındaki Umut Korkmaz öldü.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu Destek Kıtları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzzetiye Mahallesi\'nden arkadaşlarıyla buluşmak için Keşan İlçesi\'ne gitmek için yola çıkan Egemen Sertkaya yönetimindeki 22 FJ 626 plakalı motosiklet, aynı yöne giden 21 yaşındaki Süleyman Akgül yönetimindeki 22 FP 968 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, başlarında kask olmayan motosiklet sürücüsü Sertkaya ile arkasında oturan arkadaşı Umut Korkmaz öldü.
Kazaya haber alıp olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sertkaya ve Korkmaz\'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Traktör sürücüsü Süleyman Akgül ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Motosiklet sürücüsü Egemen Sertkaya\'nın, kaza yaptığı motosikletle birlikte çekildiği fotoğrafları, \'Vedaların bittiği yerde umutlar başlar\' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.
Kaza nedeniyle Gelibolu\'dan Keşan yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılıp, itfaiye ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yaklaşık 1.5 saat sonra yeniden normale döndü.

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