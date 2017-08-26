Traktörden ayrılan römork devrildi: 9 yaralı

KANDIRA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde traktör römorkunun araçtan ayrılarak devrilmesi sonucu yola düşen Suriyeli 9 fındık işçisi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Kandıra Pınarlı Mahallesi Fındıklık Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Karagöz yönetimindeki 41 N 7827 plakalı traktörle fındık işçilerini taşıdığı sırada römork araçtan ayrılarak devrildi. Römorkta bulunan fındık işçileri yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu. Yaralanan Suriyeli 9 fındık işçisi Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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