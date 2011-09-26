-Traktörde kuyruk var İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - Tarımda hem verimli bir sezonun geride bırakılması hem de fiyatların yüksek olması üreticiyi traktör satış bayilerine yönlendirdi. Traktör pazarında yüzde 51'lik paya sahip olan Türk Traktör, siparişlere 4 ay sonra yanıt verebiliyor. Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, Türkiye'nin traktör pazarında en hızı büyüyen ekonomiler arasına girdiğini söyledi. Çiftçinin teknolojiyi kullanma anlamında hızla bilinçlendiğini, bu alana yaptığı yatırımın sonuçlarını gördükçe modernizasyon konusuna daha da önem verdiğini belirten Özdemir, Türkiye ve dünyada gıdaya talebin hızla artması, tarım ürünlerinin enerji hammaddesi olarak kullanılmaya başlanması, ancak ekilebilen arazinin talepteki artışa yetişememesi nedeniyle fiyatların hızla arttığını kaydetti. Mısır, buğday gibi ürünlerin fiyatında 1 yılda yüzde 100'lerin üzerinde artışların görüldüğünü belirten Özdemir, fiyat artışına verimlilik artışı da eklendiğinde çiftçinin ''cebinin para görmeye başladığını'' belirtti. Tüm bunların sonucu Türkiye traktör pazarının geçen yıl yüzde 160'lık büyümeye ulaştığını, bu yılın ilk yarısında da yüzde 133'lük büyümenin sözkonusu olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: ''Bu yıl mahsül bereketliydi, rekolte yükseldi. Mahsül de iyi para yaptı. Traktör ve diğer tarım makinelerinde kredi koşulları oldukça cazipti. Bunun üzerine tarımsal desteklemeler de eklenince üretici soluğu traktör bayilerinde aldı. Biz şirket olarak yılın ilk yarısında yüzde 145 büyüdük ve 894 milyon lira ciro yarattık. 6 ayda 23 bin traktör sattık. Geçen yılın cirosunun yüzde 75'ini bu yılın ilk 6 ayında geçtik. Şu anda talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz, 4 ay sonraya gün verebiliyoruz. Bu sürecin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz.'' Özdemir, bu dönemde yoğun iç talep nedeniyle ihracata yeteri kadar ağırlık veremediklerini, Adapazarı'ndaki yeni fabrikanın üretimiyle ihracat pazarlarına tekrar yöneleceklerini, Kuzey Amerika ve Kanada başta olmak üzere 63 ülkeye traktör gönderdiklerini söyledi. Yeni Zelanda'ya dahi traktör gönderdiklerini belirten Özdemir, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, siyasi istikrarın gelmesiyle pazarın tekrar canlanmasını beklediklerini de kaydetti. -Tercihler değişti- Özdemir, geçmişte çiftçinin traktör alırken fiyat kriterine göre karar verdiğini ancak teknolojinin gelişmesiyle kriterlerin de değiştiğini, 5 yıl önce Türkiye'de çift çeker traktör oranı yüzde 45 iken şimdi yüzde 75'e çıktığını söyledi. ''Artık çiftçi, kabinli, klimalı traktör istiyor. Çiftçi teknolojinin değerini anladı. Eski yöntemleri hızla terkediyor ve artık konforunu da düşünüyor'' diyen Özdemir, tarımın yıldız sektör haline gelmesi nedeniyle sanayici ve tüccar kesimden de yatırımcıların tarım ve hayvancılığa yöneldiğine dikkat çekti. Yabancı yatırımcıların da Türkiye'de tarıma yatırım yapmaya başladığını söyleyen Özdemir, Türkiye'nin geleceğinin enerjiden çok tarımda olduğunu savundu.